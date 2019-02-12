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Пидгрушная может пропустить остаток сезона

Пидгрушная может пропустить остаток сезона
Другие / Биатлон

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная может пропустить остаток сезона из-за проблем со здоровьем, сообщает Xsport. После седьмого этапа Кубка мира в Кэнморе спортсменка отправилась в Киев для прохождения медицинского обследования.

Старший тренер женской сборной Украины Андрей Прокунин ранее сообщил, что Пигрушная пропустит чемпионат Европы в Раубичах. Решение о дальнейшем выступлении в сезоне будет принято после получения результатов обследования.

В общем зачёте Кубка мира Елена располагается на 34-й позиции. Пидгрушная — олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, чемпионка мира 2013 года в спринте, пятикратная чемпионка Европы.

Восьмой этап Кубка мира стартует в Солт-Лейк-Сити (США) 14 февраля.

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