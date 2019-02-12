У биатлонистки Морозовой был диагностирован гайморит

Олимпийский чемпион 1992 года, главный тренер сборной ХМАО-Югра Евгений Редькин рассказал о состоянии биатлонистки Анастасии Морозовой, которая пропустила этап Кубка мира в Кэнморе (Канада). В составе сборной России её заменила Лейсан Бикташева.

«Успешно выступив на декабрьских и январских этапах Кубка IBU, Анастасия получила приглашение в главную команду страны на этапе Кубка мира в Антхольце и американских этапах. К сожалению, по прибытии в Антхольц она почувствовала себя неважно и по рекомендации врачей в гонках шестого кубкового этапа не участвовала. Не улучшилось её состояние и по возвращении из Европы в Москву. После консультаций с главным тренером команды Анатолием Хованцевым, врачом сборной Алексеем Лагуточкиным спортсменку направили в одно из отделений ФМБА для диагностики и лечения. Специалистами федерального агентства был выявлен гайморит, назначено лечение, и 4 февраля Морозова получила разрешение возобновить тренировки.



Разумеется, ни о каком полёте в Америку речи идти не могло. Так совпало, что из-за сильных морозов в Сибири наша региональная команда проходит сбор в Токсово. Туда и отправилась Анастасия. Чувствует она себя неплохо, и главный тренер сборной Анатолий Хованцев сказал, что ждёт её 18 февраля в Минске – на спортсменку рассчитывают на чемпионате Европы, и, если результаты будут достойными, Морозова может рассматриваться для участия в чемпионате мира», — цитирует Редькина «Советский спорт».

Восьмой этап Кубка мира стартует в Солт-Лейк-Сити (США) 14 февраля.

Морозова не примет участия в североамериканских этапах Кубка мира по биатлону