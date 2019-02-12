Мякяряйнен пропустила рейс и до сих пор не приехала в Солт-Лейк-Сити

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен столкнулась с большими трудностями на пути в Солт-Лейк-Сити (США), где 14 февраля стартует восьмой этап Кубка мира. Действующая обладательница Кубка мира планировала лететь через Сиэтл, но рейс был отменён. У представителей сборной Финляндии ушло полночи на поиск новых билетов, сообщает Yle.

В итоге было принято решение лететь через Торонто. Но в канадском городе у Кайсы случилась новая неприятность. Она несколько часов не могла найти свою винтовку, из-за чего пропустила рейс на Солт-Лейк-Сити, так что билеты вновь нужно было менять. По словам Мякяряйнен, впервые за день она поела только вечером.

Затем Кайса несколько часов пробыла на таможенном контроле и лишь поздно вечером прибыла в Атланту, где осталась на ночь. Сегодня, 12 февраля, спортсменка продолжит путь в Солт-Лейк-Сити.

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