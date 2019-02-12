Чепиков и Богалий вошли в состав участников биатлонной «Гонки легенд»

18 февраля в Раубичах состоится биатлонная «Гонка легенд», в рамках которой состоятся проводы из большого спорта четырёхкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, а также олимпийской чемпионки Надежды Скардино, сообщает Tut.

Стал известен полный состав участников этих соревнований.

Состав участников «Гонки легенд»

Андрей Дериземля (Украина), Ларс Бергер (Норвегия), Флоранс Баверель (Франция), Симона Хаусвальд (Германия), Надежда Скардино (Беларусь), Халвар Ханевольд (Норвегия), Анна Богалий (Россия), Венсан Дефран (Франция), Сергей Чепиков (Россия), Фруде Андресен (Норвегия), Сергей Новиков (Беларусь), Александр Попов (Беларусь), Корин Ньогре (Франция), Елена Зубрилова (Беларусь), Карин Оберхофер (Италия), Екатерина Дафовска (Болгария), Дарья Домрачева (Беларусь), Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия), Пьер Альберто Каррара (Италия), Елена Петрова (Украина).