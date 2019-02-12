Глава FISU: официально Украина Универсиаду в Красноярске не бойкотировала

Глава Международной федерацию студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин прокомментировал информацию о том, что украинские спортсмены не примут участия в Универсиаде в Красноярске.



«Украинская федерация студенческого спорта является одним из самых активных членов FISU, изначально мы получили от них письмо о существовании финансовых трудностей и тогда обратились с официальными письмами в адрес национальной федерации, Национального олимпийского комитета, министерства образования и правительство том, что мы готовы оказать финансовую поддержку. На это письмо мы получили ответ от национальной федерации, что они рассмотрят наше предложение, но до 2 февраля украинская делегация не подтвердила своё участие.



Санкционировать страну, которая официально не бойкотировала Универсиаду, мы не будем. В адрес FISU и в адрес российского оргкомитета Универсиады не поступало писем, что делегация бойкотирует соревнования и не приезжает по политическим решениям. Поэтому вопрос о применении каких-то санкций на сегодняшний момент является дискуссионным.



После Универсиады на исполкоме организации мы будем рассматривать возможности взаимодействия с теми организациями, которые не приехали. Для нас важно получить официальный ответ на те предложения, которые мы направили — и от правительства Украины, и от Национального олимпийского комитета, потому что мы планировали проведение некоторых мероприятий на территории Украины уже в 2020-2022 году. Конечно, для наш важна и политическая, и экономическая ситуация, гарантия правительства по соблюдению всех требований FISU по отношению к спортсменам, которые должны принимать участие в мероприятии, эти вопросы мы будем рассматривать в комплексе», — цитирует Матыцина ТАСС.



Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате сборная Украины завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.

Сборная Украины не выступит на Универсиаде в Красноярске