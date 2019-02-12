Кривко: лечимся всем, чем можно. Очень хочу быстрее оклематься

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Ирина Кривко рассказала о болезни, которую перенесла в преддверии домашнего чемпионата Европы.



«Увы, всё правда. Заболела. Ещё в последние дни сбора в Антхольце почувствовала, какое-то простудное недомогание. А во время перелёта в Минск начала серьёзно расклеиваться. Температура, кашель, насморк, горло – полный букет напастей.



Температура однималась до 38,2, теперь уже меньше. Это пока маленький, но всё-таки повод для оптимизма. Я ведь прекрасно понимаю, что болезнь подстерегла меня в самый неподходящий момент. На носу домашний чемпионат Европы, на котором мы все хотим порадовать болельщиков.



Конечно, вряд ли я смогу тренироваться с первого дня сбора. Хотя нахожусь не в Витебске, а в Раубичах, под неусыпным наблюдением наших врачей. Вместе пытаемся форсировать выздоровление. Лечимся всем, чем можно. Очень хочу быстрее оклематься», – цитирует Кривко «Sputnik Беларусь».

Кривко занимает седьмое место в общем зачёте Кубка мира с 427 очками в активе. Лучший результат Кривко в сезоне-2018/19 — пятое место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Ещё пять раз биатлонистка входила в топ-8.

Чемпионат Европы пройдёт в Раубичах с 20 по 24 февраля.