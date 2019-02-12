Тренер сборной Беларуси: во время перелёта в Минск Кривко прижало по-настоящему

Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Василий Лещенко прокомментировал информацию о болезни олимпийской чемпионки Ирины Кривко.



«Разумеется, болезнь Ирины – это тот ещё подарочек. Болезнь дала знать о себе уже в Антхольце, а во время перелёта в Минск Кривко прижало по-настоящему. Температура высокая и все остальные симптомы. Сейчас интенсивно лечится, находится под пристальным наблюдением врачей. Что тут ещё сказать? Состояние стабилизировалось, но о позитивной динамике говорить рано. Надо в том числе вылежаться.



Конечно, сбор начнётся без Кривко, как минимум в первые дни. Благо сбор в Антхольце после состоявшегося там же этапа Кубка мира отработали нормально. Только у Ирины вылетели два последних рабочих дня. А её тезка Кручинкина и Динара Алимбекова выполнили полную программу», — цитирует Лещенко «Sputnik Беларусь».

Кривко занимает седьмое место в общем зачёте Кубка мира с 427 очками в активе.