Биатлонист Анисимов стал 3-м в спринте на Европейском олимпийском фестивале

Российский биатлонист Илья Анисимов завоевал бронзу в спринтерской гонке на Европейском юношеском зимнем олимпийском фестивале, который проходит в Сараево (Босния и Герцеговина). Золото выиграл француз Эрик Перро. Серебряным призёром стал представитель Словении Ловро Планко.

Биатлон. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево

Спринт. Юноши

1. Эрик Перро (Франция) — 24.31,7 (1).

2. Ловро Планко (Словения) — +9,2 (3).

3. Илья Анисимов (Россия) — +19,9 (1)...

24. Павел Мещаков (Россия) — +2.02,6 (3)...

32. Станислав Ильиных (Россия) — +2.29,0 (3)...

47. Егор Годарев (Россия) — +3.23,5 (4).

Сегодня, 12 февраля, также состоится спринт у девушек. Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Сараево продлится до 16 февраля.