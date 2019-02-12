Биатлонист Анисимов стал 3-м в спринте на Европейском олимпийском фестивале

Российский биатлонист Илья Анисимов завоевал бронзу в спринтерской гонке на Европейском юношеском зимнем олимпийском фестивале, который проходит в Сараево (Босния и Герцеговина). Золото выиграл француз Эрик Перро. Серебряным призёром стал представитель Словении Ловро Планко.
Биатлон. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево
Спринт. Юноши
1. Эрик Перро (Франция) — 24.31,7 (1).
2. Ловро Планко (Словения) — +9,2 (3).
3. Илья Анисимов (Россия) — +19,9 (1)...
24. Павел Мещаков (Россия) — +2.02,6 (3)...
32. Станислав Ильиных (Россия) — +2.29,0 (3)...
47. Егор Годарев (Россия) — +3.23,5 (4).
Сегодня, 12 февраля, также состоится спринт у девушек. Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Сараево продлится до 16 февраля.
Объявлен состав сборной России по биатлону на юношеский олимпийский фестиваль