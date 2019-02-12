Ганус: Макларен, как бы ни пытались его порочить, уважаемый человек

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал об отношении к Ричарду Макларену, который стал автором доклада о допинге в российском спорте.

«Ричард Макларен, как бы ни пытались его порочить, уважаемый человек. Если посмотреть его практику в судебных делах, то он достаточно успешен. Он эксперт ВАДА. ВАДА – это регулятор в данной области. Что касается данных доклада… Пункт признания нами доклада Макларена, как бы там ни был принят, считается зачтённым.



Необходимо разобрать доклады Макларена на „дорожную карту“ и по всем обвинениям дать ответ. Если ответ не находится, то мы вынуждены их признать. И делать выводы. Эта моя позиция, к сожалению, отличается от официальной, но могу сказать, что она находит отражение в работе международных федераций.

Факты из доклада Макларена не могли остаться незамеченными федерациями. Они проводили и проводят проверки и выставляют счета. И тогда с нашей стороны возникает вопрос: а почему мы должны отвечать, ведь пробы были негативные? На минуточку, мы же не дали никакой оценки ранее этим докладам. Эти доклады как гремящие скелеты в шкафу. Они будут ещё долго греметь, если мы не разрешим этот вопрос раз и навсегда.

Я никогда не выступал за признание доклада Макларена в целом, это вообще странно. Но разобрать на «дорожную карту» и ответить на все вопросы нужно», — сказал Ганус в программе «Познер».

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