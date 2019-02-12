Ганус: у нас говорят, Родченков и Степановы – предатели. Не надо вешать ярлыки

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал об отношении к информаторам ВАДА Юлии и Виталию Степановым, а также к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.

«Впервые я увидел Степановых на связи по «скайпу» на конференции iNADO. Я задал им вопрос: у вас есть какие-то вопросы ко мне с точки зрения доверия? Я пришёл не из спортивной среды. Было молчание. Они не подтвердили и не опровергли.

Тогда я предложил им представить все материалы, которые у них есть. Я готов выехать в любую точку мира, оставил свои контакты для организаторов конференции, чтобы они представили их доказательства. В результате тишина, мы не получили никаких подтверждений. К сожалению, ответа до сих пор нет.

Информаторы — это институт, который служит установлению фактов, связанных с допинговыми нарушениями. Роль информаторов значима, мы же тоже продвигаем институт информаторов. Я юрист. Я видел такие факты несправедливости, что за голову брался. Судебный процесс заводит, но когда ты сталкиваешься с несправедливостью, то, если честно, опускаются руки. Но у меня другой характер.

Что касается данных лиц… Проблема в том, что формируется информационное поле вокруг одних либо других лиц: говорят, Родченков – предатель, Степановы – предатели. Необходимо сопоставлять факты. Я как юрист знаю, что Родченков долгое время возглавлял лабораторию и в определённое время покинул страну. На основании чего покинул? У меня фактов недостаточно.

Я за то, чтобы разобраться, а не пытаться вешать ярлыки. Я считаю, что очернение и дискредитация каких-либо лиц – это ложный путь", — сказал Ганус в эфире программы «Познер».