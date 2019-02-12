Ганус: угроза отстранения России от Олимпийских игр в Токио сохраняется

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о возможном отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх—2020.



«Угроза отстранения России от Олимпийских игр в Токио-2020 сохраняется. Это произойдёт в том случае, если РУСАДА потеряет соответствие. Соответствие может быть утеряно в том случае, если будет установлено, что база данных Московской лаборатории изменена.



РУСАДА фактически независимо от всех. Хотя мы и получаем государственное финансирование, оказывать влияние на принятие нами решений не может никто», — сказал Ганус в эфире программы «Познер».

Напомним, статус РУСАДА, которое в настоящий момент признано соответствующим кодексу ВАДА, будет пересмотрен в том случае, если до 30 июня Всемирное антидопинговое агентство не получит для перепроверки выбранные им допинг-пробы.

Ранее стало известно, что ВАДА считает подозрительными более 2800 допинг-проб из Московской лаборатории.

Ганус: придётся долго восстанавливать репутацию Московской лаборатории