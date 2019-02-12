Расписание чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении

С 13 по 15 февраля в Москве пройдёт чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении. Предлагаем вашему вниманию расписание финалов.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России в помещении. Москва. Расписание финалов

13 февраля

17:00 мск — прыжки с шестом (женщины).

17:25 — бег на 60 м (женщины).

17:35 — бег на 60 м (мужчины).

17:45 — бег на 3000 м (женщины).

18:05 — бег на 3000 м (мужчины).

14 февраля

14:00 — прыжки в длину (женщины).

14:20 — толкание ядра (женщины).

14:50 — бег на 800 м (женщины).

15:00 — бег на 800 м (мужчины).

15:00 — прыжки с шестом (мужчины).

15:20 — прыжки в высоту (мужчины).

15:30 — прыжки в длину (мужчины).

15:55 — бег на 400 м (мужчины).

16:00 — толкание ядра (мужчины).

16:05 — бег на 400 м (женщины).

16:35 — бег на 60 м с барьерами (женщины).

16:50 — бег на 60 м с барьерами (мужчины).

15 февраля

12:30 — тройной прыжок (женщины).

12:45 — бег на 5000 м (женщины).

13:05 — бег на 5000 м (мужчины).

13:45 — бег на 200 м (женщины).

13:52 — бег на 200 м (мужчины).

14:00 — тройной прыжок (мужчины).

14:00 — прыжки в высоту (женщины).

14:00 — бег на 1500 м (женщины).

14:30 — бег на 1500 м (мужчины).

15:15 — эстафета 4х400 м (женщины).

15:30 — эстафета 4х400 м (мужчины).