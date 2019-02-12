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Горшков: пока не знаем, выступит ли Туктамышева в финале Кубка России

Горшков: пока не знаем, выступит ли Туктамышева в финале Кубка России
Другие / Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков ответил на вопрос, примет ли Елизавета Туктамышева участие в финале Кубка России по фигурному катанию.

«Туктамышева только вчера вернулась из Словении. Пока я не разговаривал с Алексеем Мишиным. Дедлайн заявок давно прошёл, Туктамышева в списках на участие в турнире есть. А будет ли выступать, мы пока не знаем», — цитирует Горшкова Sport24.

Туктамышева в декабре 2018 года пропустила чемпионат России по фигурному катанию, так как попала в больницу с воспалением лёгких. На чемпионате Европы в Минске, который состоялся с 23 по 27 января, спортсменка была запасной.

В текущем сезоне Туктамышева снова стала прыгать тройной аксель, благодаря чему вернулась на призовые места в международных турнирах. В финале Гран-при Елизавета заняла третье место.

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