Халили выступит за сборную России на взрослом Кубке IBU в этом сезоне

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что двукратный чемпион мира среди юниоров Карим Халили выступит на взрослом Кубке IBU в этом сезоне.



Подписчик в «Инстаграме» задал Драчёву вопрос: «Планируете ли в этом сезоне привлекать Халили на этапы взрослого Кубка IBU?» Глава СБР ответил: «Планируем, конечно».

20-летний Халили заявил о себе три года назад на юношеских Олимпийских играх в Лиллехаммере, где добрался до бронзы в гонке преследования, а в эстафете стал пятым. Потом он взял медали юношеского чемпионата мира сезона-2016/17, а через год и титул чемпиона мира по юниорам в эстафете.

На счету Халили единственная личная награда россиян на юниорском ЧМ-2019 – в спринте он взял серебро. На чемпионате Европы прошлого года Халили завоевал золото в индивидуальной гонке и серебро в спринте.