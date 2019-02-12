Отец Юрловой: в конце карьеры Кате особенно сильно хочется хорошего результата

Виктор Юрлов, отец и личный тренер российской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт, рассказал о подготовке спортсменки к чемпионату мира в Эстерсунде.



«Катя сейчас вместе с командой находится на сборах в итальянском Риднау. Потом они отправятся в Минск, где выступят на чемпионате Европы. После него несколько дней она будет в Санкт-Петербурге и, наконец, отправится в Эстерсунд на чемпионат мира.



Чемпионат Европы встроен в подготовку к чемпионату мира. На американские этапы она не поехала, а старты нужны. Сложно будет разогнаться к Эстерсунду совсем без соревновательной практики.



Катя заболела где-то перед «Рождественской гонкой». Вроде бы ничего особенного, в это время года болеют почти все. Но остаточные явления были долгими и тяжёлыми. Она даже приезжала на несколько дней в Питер, обследовалась, советовалась с врачами. Никакой инфекции в организме не нашли, а долгое восстановление, скорее всего, связано с усталостью.



Если с Катей будет всё в порядке, я вижу её на последнем этапе женской эстафеты на ЧМ. С её опытом она должна справиться.



Настрой у неё всегда очень боевой. Но сейчас, в конце карьеры, хорошего результата хочется особенно сильно. Всё-таки уже возраст», – цитирует Юрлова «Спорт-экспресс».

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