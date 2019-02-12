Мякяряйнен вылетела в Солт-Лейк-Сити, но тренер сборной Финляндии ещё в Торонто

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен сообщила, что села на самолёт в Солт-Лейк-Сити, где пройдёт восьмой этап Кубка мира по биатлону.



«Выглядит обнадеживающе. 4,5 часа полёта – ничто по сравнению с тем, что было вчера. Но наш тренер по стрельбе всё ещё в Торонто», – написала Мякяряйнен в своём «инстаграме».



Ранее спортсменка половину ночи провела в аэропорту из-за отмены рейса через Сиэтл. Было принято решение лететь через Торонто. Но в канадском городе у Кайсы случилась новая неприятность: она несколько часов не могла найти свою винтовку, из-за чего пропустила рейс на Солт-Лейк-Сити, так что билеты вновь нужно было менять. В итоге финка улетела из Атланты.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити начнётся 14 февраля.