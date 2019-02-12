Чемпионка ОИ-2016 из Таиланда снова сдала положительный допинг-тест

Чемпионка Олимпийских игр 2016 года, таиландская тяжелоатлетка Сопита Танасан сдала ещё один положительный допинг-тест, сообщается на официальном сайте Международной федерации тяжёлой атлетики.

В пробе мочи Танасан обнаружены экзогенный этиохоланолон и андростерон. Эти препараты входят в список запрещённых Всемирным антидопинговым агентством веществ.

Напомним, в январе сообщалось, что допинг-пробы четырёх представительниц Таиланда, выступавших на чемпионате мира 2018 года по тяжёлой атлетике в Ашхабаде, в том числе Сопиты Танасан, дали положительный результат. Все спортсменки временно отстранены от участия в соревнованиях.

Сопита Танасан – чемпионка Олимпиады-2016 в весовой категории до 48 кг, чемпионка мира—2017 в весовой категории до 53 кг.