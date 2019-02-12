«Спартак» обыграл ЛКС в матче Высшей лиги по мини-футболу

Мини-футбольный клуб «Спартак» в перенесённом матче 3-го тура Высшей лиги чемпионата России одержал победу над ЛКС (Липецк) со счётом 1:0.



«Спартак» вырвал победу за полторы минуты до конца матча — Юрий Синцов раскачал защитника ЛКС и сделал прострел на дальнюю штангу, который с успехом замкнул Ален Лович.



Мини-футбол. Высшая лига чемпионата России

3-й тур



«Спартак» (Москва) — ЛКС (Липецк) — 1:0 (0:0)

«Спартак»: Цайдер — Рубцов, Ахуков, Титков, Белоусов, Гараев, Рагожников, Синцов, Ахмедов.



ЛКС: Иванов — Афанасов, Зайцев, Назаров, Бочаров, Мальнев, Истомин, Шакиев, Ролдугин, Зайков.

«Спартак» набрал 30 очков и сократил отставание от четвёртого места, дающего права выхода в плей-офф, до семи очков. Следующий матч красно-белые проведут 23 февраля с «Деловым партнёром» в Великом Новгороде. Начало — в 14:00 мск.