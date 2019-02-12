Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

М. Фуркад: на Олимпиаде-2018 я мог выиграть на два золота больше

Фото: РИА Новости
М. Фуркад: на Олимпиаде-2018 я мог выиграть на два золота больше
Другие / Биатлон

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился воспоминаниями об Олимпийских играх — 2018, где он выиграл три золотые медали.

«Индивидуальная гонка в Пхёнчхане — самое большое разочарование в моей карьере. Эта гонка была поднесена мне на тарелке, ну или я сам её себе поднёс. Я просто должен был выполнить свою работу.

Я бы выиграл, если бы поразил хотя бы одну из двух незакрытых мишеней, как и почти в ста процентах других гонок. Но в тот день была Олимпиада. Это было не давление, а усталость, разочарование в спринте и огромный эмоциональный всплеск от преследования.

В Пхёнчхане я не справился с некоторыми вещами, это стоило мне больше обычного. Думаю, я мог бы взять на два олимпийских золота больше. Но я ни о чём не сожалею, это лишь наблюдения», — цитирует Фуркада сайт МОК.

Домрачева: возможно, Фуркад появится на чемпионате Европы в Беларуси
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент