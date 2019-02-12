М. Фуркад: на Олимпиаде-2018 я мог выиграть на два золота больше

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился воспоминаниями об Олимпийских играх — 2018, где он выиграл три золотые медали.



«Индивидуальная гонка в Пхёнчхане — самое большое разочарование в моей карьере. Эта гонка была поднесена мне на тарелке, ну или я сам её себе поднёс. Я просто должен был выполнить свою работу.



Я бы выиграл, если бы поразил хотя бы одну из двух незакрытых мишеней, как и почти в ста процентах других гонок. Но в тот день была Олимпиада. Это было не давление, а усталость, разочарование в спринте и огромный эмоциональный всплеск от преследования.



В Пхёнчхане я не справился с некоторыми вещами, это стоило мне больше обычного. Думаю, я мог бы взять на два олимпийских золота больше. Но я ни о чём не сожалею, это лишь наблюдения», — цитирует Фуркада сайт МОК.

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