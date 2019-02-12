Сень: «Ростов-Дону» важно выйти в плей-офф ЛЧ с первого или второго места

Гандболистка «Ростов-Дона» Анна Сень поделилась мыслями о победе над «Оденсе» (30:26) в матче Лиги чемпионов. Благодаря этому результату российский клуб досрочно вышел в 1/4 финала турнира.

«Мы справились с одним из лидеров «Оденсе», левой полусредней Стине Йоргенсен. В других матчах она забивала соперницам больше всего голов, равно как и правая полусредняя Метте Транборг, с которой мы справились не так успешно — она забила нам восемь мячей. Но здесь речь идёт не о недооценке, а о том, что если ты надёжнее закрываешь одну сторону, то с другой всегда найдётся игрок, который, получив больше свободы, будет играть активнее.



Мы очень хорошо доигрывали в нападении, поэтому датчанки не могли убегать в отрывы. Вратари соперника провели неудачную игру — у них очень низкий процент отражённых бросков, ну а мы молодцы — в нападении старались играть до верного, до забитого гола.

Нам очень важно выйти в плей-офф с первого или второго места в группе. Естественно, у нас будет настоящий бой с командой «Мец» из Франции 23 февраля. Это будет именно битва! Во Франции мы ей уступили, но там была жёсткая игра, необъективное судейство. И на домашней арене мы постараемся показать, кто действительно сильнее. Всё для этого сделаем», — сказала Сень в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.