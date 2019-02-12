Константинова: учить четверные в разгар сезона — это опасно и непрофессионально

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала, почему она пока не работает над четверными прыжками.

«Я пыталась прыгать четверные и тройной аксель, но сейчас я не работаю над ними. Это очень опасно и не совсем профессионально — учить четверные в разгар сезона. Это слишком рискованно. Об изучении сложных элементов нужно думать после окончания сезона. Думаю, я буду работать над тройным акселем», — цитирует Константинову NBC Sports.

18-летняя фигуристка отметила также, что надеется провести долгую карьеру.

«Я заинтересована в такой карьере, как у Ягудина. Зрелость — это одно из моих преимуществ. Я лучше понимаю, как выразить себя, не просто исполнять элементы, но и показывать хореографию и то, что у меня внутри. Я намерена развиваться и совершенствоваться. Я не думаю, что я старая», — сказала Константинова.