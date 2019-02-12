Сень: на «Кубань» я всегда настраиваюсь по-особенному

Гандболистка «Ростов-Дона» Анна Сень поделилась ожиданиями от матча с «Кубанью» в чемпионате России. Игра пройдёт 14 февраля.

«Для меня матчи с «Кубанью» всегда особенные, ведь Краснодар — мой родной город. На игру придёт множество моих родных и близких: родители, друзья, люди, которые знают меня с самого детства. Так что на «Кубань» я всегда настраиваюсь по-особенному и из-за Евгения Васильевича (Трефилова. — Прим. «Чемпионата»), и из-за того, что каждый спортсмен в своём родном городе хочет показать максимум.

Очень хотелось бы, чтобы трибуны краснодарского «Олимпа» были заполнены. Я знаю, что туда собирается большое количество ростовских болельщиков. Мы их, конечно, там будем очень ждать. Большое спасибо им за поддержку! Краснодарской «Кубани» тоже желаю отличной поддержки болельщиков и классной атмосферы. А кто победит? Сильнейший», — сказала Сень в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.