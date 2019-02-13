Экологи создали петицию об увольнении главы FIS за его мнение о потеплении

Некоммерческая экологическая организация Protect Our Winters составила петицию с требованием отправить в отставку президента Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспера из-за его мнения о последствиях глобального потепления. Швейцарский функционер отрицает негативные результаты изменений климата.

«Мы требуем немедленной отставки Джанфранко Каспера с поста главы FIS в ответ на то, что он отрицает антропогенные причины изменения климата.

Мы, члены сообщества любителей активного отдыха и зимних видов спорта, потрясены недавним заявлением господина Каспера, который отрицает изменения климата. Сообщество зимних видов требует действий в отношении климатической проблемы, и мы не допустим, чтобы те, кто отрицает научные факты, оставались на руководящих должностях.

Вот почему мы просим вас отправить это письмо мистеру Касперу и попросить его немедленно уйти в отставку», – говорится в петиции.

Ранее главу FIS подвергли критике за его мнение о проведении Олимпийских играх в странах с диктатурой.