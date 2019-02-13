Судья скандального ватерпольного матча: драки-то и не было. 2-3 удара, и всё

Сергей Наумов, судья матча «Спартак» – «Синтез» в чемпионате России по водному поло, раскрыл подробности драки, произошедшей между игроками команд.

«На моей практике как игрока и судьи такое произошло впервые — когда в воде оказались все команды, включая запасных. По правилам игроки, которые находятся на бортике, не имеют права выходить на поле, какой бы конфликт там ни происходил. А тут чуть ли не одновременно две команды прыгнули в воду.



Но как таковой драки-то и не было, потому что в каждой команде есть холодные головы, которые прекратили конфликт. Два-три удара, и всё. Эффект какой-то серьёзной драки создала вода, которая закипела под множеством спортсменов, оказавшихся в ней одновременно и близко друг к другу.



Неизвестно, как события развивались бы дальше. А по правилам водного поло у двух судей, каждый из которых имеет равное право голоса с другим, есть возможность в любой момент остановить игру, если они решат, что она протекает в неспортивной обстановке. Есть и ещё одна причина — многим игрокам пришлось бы показывать красные карточки и удалять, а в таком случае у команд просто не набралось бы составов, которые смогли бы продолжать игру.



Санкции грозят и клубам, и отдельным игрокам. В ближайшее время спортивно-технический комитет федерации заслушает доклады — мой и второго арбитра — по поводу этих событий. Затем на основании видеоповтора они вынесут решение по наказаниям», – цитирует Наумова «Матч ТВ».