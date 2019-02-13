Диггинс — о требовании уволить главу FIS: надеюсь увидеть это до конца карьеры

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном спринте американская лыжница Джессика Диггинс в своём блоге выразила поддержку экологической организации Protect Our Winters в требовании отправить в отставку главу Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспера из-за отрицания последствий глобального потепления.

«Погода в отдельных регионах – это не то же самое, что и климат. И факт, что этот год выдался снежным в некоторых местах, не означает, что изменения климата не являются серьёзной угрозой. Но, к сожалению, наш нынешний президент FIS этого, похоже, не осознаёт. Очевидно, нам необходимы изменения в руководстве, чтобы мы могли двигаться вперёд, учитывая реальные факты. Я надеюсь увидеть это до конца своей карьеры», – написала в своём блоге Диггинс.