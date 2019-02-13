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Биатлонист Анисимов: до меня всё ещё не доходит, что вообще произошло

Биатлонист Анисимов: до меня всё ещё не доходит, что вообще произошло
Другие / Биатлон

Российский биатлонист Илья Анисимов поделился впечатлениями от завоевания бронзы в спринтерской гонке на Европейском юношеском зимнем олимпийском фестивале, который проходит в Сараево (Босния и Герцеговина).

«Было очень тяжело, сложная трасса. Соперники тоже не позволяли расслабиться — все сильные и хорошо стреляют. До меня пока всё ещё не доходит, что вообще произошло. В целом доволен стрельбой и ходом. Очень благодарен сервисменам за подготовку лыж», — приводит слова Анисимова официальный сайт Союза биатлонистов России.

Золото в спринте выиграл француз Эрик Перро. Серебряным призёром стал представитель Словении Ловро Планко.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Сараево продлится до 16 февраля.

Биатлонист Анисимов стал 3-м в спринте на Европейском олимпийском фестивале
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