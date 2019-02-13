Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан решил продолжить карьеру в России

Фото: РИА Новости
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан решил продолжить карьеру в России
Другие / Конькобежный спорт

Шестикратный чемпион Олимпийских игр по шорт-треку 33-летний Виктор Ан намерен продолжить выступление за сборную России до Олимпиады 2022 года в Пекине (Китае). Глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов в сентябре 2018 года заявил, что Ан завершил карьеру.

«Я буду продолжать усердно тренироваться и собираюсь выступить на российских отборочных соревнованиях в августе. Буду делать всё, что в моих силах, чтобы пробиться в сборную России. Я намерен выступать до Олимпиады в Пекине. Россия — моя страна, за Южную Корею я выступать не могу», — цитирует Ана The Kyunghyang Shinmun.

На Играх-2006 Ан завоевал три золотые медали в составе сборной Южной Кореи. Сменив гражданство, он в 2014 году взял три золота в составе сборной России на Олимпиаде в Сочи. Ан является 20-кратным чемпионом мира, восьмикратным обладателем Кубка мира.

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил карьеру
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент