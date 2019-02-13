Член рабочей группы МПК: мы рекомендовали продлить отстранение РФ. Я разочарован

Член рабочей группы Международного паралимпийского комитета Акааш Махарадж прокомментировал решение исполкома организации восстановить в правах Паралимпийский комитет России.



«Мои коллеги по рабочей группе МПК и я пришли к выводу, что российские власти не выполнили обязательств по борьбе с «организованной и широкомасштабной схемой махинаций с допингом и сокрытий фактов с участием, среди прочих, представителей Министерства спорта и ФСБ».



Соответственно мы единогласно рекомендовали исполкому МПК продлить отстранение России от Паралимпийских игр. Исполком МПК признал точность наших выводов, но отклонил рекомендацию и вместо этого вернул Россию на Паралимпиаду.



Я разочарован решением исполкома МПК, но это разочарование лишь укрепляет моё уважение к коллегам из независимой рабочей группы, которые показали коллективную силу воли и стремление говорить правду и сохранять твёрдость в защите этики в международном спорте», – написал Махарадж на своей странице в «Фейсбуке».

Международный паралимпийский комитет принял решение условно восстановить в правах Паралимпийский комитет России с 15 марта 2019 года. Членство ПКР в МПК было приостановлено в 2016 году на основании данных из доклада Ричарда Макларена. Российские паралимпийцы не смогли выступить на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а также принимали участие в Играх-2018 в Пхёнчхане в нейтральном статусе.

Паралимпийский комитет России условно восстановлен в правах