Сотникова: мама меня откачивала после того, как я прочла сообщения под интервью

Олимпийская чемпионка 2014 года фигуристка Аделина Сотникова рассказала, как с годами менялось её отношение к СМИ.

«Мне задали вопрос: учат ли вас общаться с прессой? Ответ: нет, у меня всё на своём опыте. Когда ничего не понимала, будучи ещё ребёнком (первое интервью у меня было в 12 лет), думала, что все желают только добра.

Моё интервью получилось действительно очень открытым, добрым и взрослым для 12 лет. Мама была в шоке, потому что ей не казалось, что я настолько могу правильно всё рассуждать.

Всегда убивало одно — комментарии людей. Много положительных, но и отрицательных… Просто представьте, ребёнок 12 лет с таким восхищением читает своё интервью и начинает читать ради интереса комментарии людей… И видит негатив… Что было? Я лучше промолчу. Так как я человек принимающий всё близко к сердцу и не понимавший тогда, что же я сделала людям такого, что они вот так пишут… Слава богу, у меня мама по образованию детский психолог! Она меня долго откачивала и начинала объяснять «что такое хорошо, а что такое плохо». И с каждым интервью я становилась опытнее и понимала, что такое публичность. С детства хотела быть известным человеком, в принципе я этого добилась", — в частности, написала Сотникова в своём «инстаграме».

Сотникова: больше всего радует то, что начинаю входить в свою былую форму

Сотникова — четырёхкратная чемпионка России, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы.