IBU отклонил заявку Тюмени на проведение биатлонной Гонки чемпионов

Исполком Международного союза биатлонистов отклонил предложение о проведении в Тюмени Гонки чемпионов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. В декабре 2018 года состоялась рабочая встреча губернатора Тюменской области Александра Моора и президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва. На ней было принято решение, что СБР поддержит заявку Тюмени на проведение Гонки чемпионов.

Однако в связи с нынешним статусом СБР Россия не может пока претендовать на проведение международных соревнований по биатлону. Вопрос проведения Гонки чемпионов в Тюмени был рассмотрен на исполкоме IBU.

«Можем подтвердить, что заявка на проведение Гонки чемпионов в Тюмени не была принята», — сообщила пресс- служба IBU.