Биркеланд пропустит этап Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити

Норвежский биатлонист Ларс-Хельге Биркеланд пропустит восьмой этап Кубка мира, который стартует в Солт-Лейк-Сити (США) завтра, 14 февраля, сообщает NRK. Спортсмена, занимающего 20-е место в общем зачёте, беспокоит боль в горле. Биркеланд уже вылетел в Норвегию.

В состав мужской сборной Норвегии на этап в Солт-Лейк-Сити также вошли Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Бё, Йоханнес Дале, Ветле Шоста Кристиансен и Хенрик Л’Абе-Лунд.

Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити

14 февраля – спринт (женщины).

15 февраля – спринт (мужчины).

16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.

Йоханнес Бё лидирует в общем зачёте Кубка мира. Второе место занимает россиянин Александр Логинов, третье — француз Мартен Фуркад.