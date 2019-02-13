Четырёхкратный чемпион ОИ Косс — о допинге: я сам пострадал от этих слухов

Четырёхкратный олимпийский чемпион, бывший норвежский конькобежец Юхан-Улаф Косс рассказал, как реагировал на слухи о применении допинга.

«Очевидно, что допинг остаётся проблемой спорта, потому что есть люди, которые мошенничают. Однако вокруг спортсменов, которые много побеждают, всегда будут слухи. Я тоже пострадал от этого. Однако я всегда был чист, поэтому особо не переживал. Мы так много тренировались и были отлично знакомы с другими спортсменами. Все всё знали друг о друге. Скрыть обман не удалось бы.

Систематическое применение допинга в спорте остаётся и поныне. Но я уверен, что спортсмены должны выступать честно", — цитирует Косса NRK.

Косс также является трёхкратным чемпионом мира и чемпионом Европы.