Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв примет участие в «Гонке легенд», которая состоится 18 февраля в Раубичах (Беларусь), сообщает БелТА. В рамках этого мероприятия состоятся проводы из большого спорта четырёхкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, а также олимпийской чемпионки Надежды Скардино.

Накануне стало известно, что на старт гонки выйдут: Андрей Дериземля (Украина), Ларс Бергер (Норвегия), Флоранс Баверель (Франция), Симона Хаусвальд (Германия), Надежда Скардино (Беларусь), Халвар Ханевольд (Норвегия), Анна Богалий (Россия), Венсан Дефран (Франция), Сергей Чепиков (Россия), Фруде Андресен (Норвегия), Сергей Новиков (Беларусь), Александр Попов (Беларусь), Корин Ньогре (Франция), Елена Зубрилова (Беларусь), Карин Оберхофер (Италия), Екатерина Дафовска (Болгария), Дарья Домрачева (Беларусь), Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия), Пьер Альберто Каррара (Италия) и Елена Петрова (Украина).

Драчёв — двукратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира.