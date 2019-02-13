Терюшков: до Губерниева биатлон никто не знал и смотреть не хотел

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал критические замечания со стороны ряда спортсменов и болельщиков в адрес комментатора Дмитрия Губерниева.

«Конечно, всегда хочется получать больше информации из уст профессионального спортсмена, чтобы он воодушевлял детей на занятие спортом. Если посмотреть на футбол, хоккей в Северной Америке, то там у каждого спортсмена, когда он подписывает контракт, есть обязанность подойти после матча или во время перерыва и рассказать об этом. Сейчас у нас в Континентальной хоккейной лиге то же самое: во время перерыва выцепляют любого игрока, если ты не подошёл, то клуб накладывает штрафные санкции. Продвигать это – наша задача. Федерация – они ведь тоже по большому счёту чиновники, только чиновники от спорта. В законе о физкультуре и спорте записано право развивать и популяризировать вид спорта.



Дмитрий Губерниев – наш житель Московской области, Сходни, Химок. Мы все помним, как он раскрутил биатлон, который никто никогда не знал и смотреть никто не хотел», – цитирует Терюшкова «Собеседник».

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