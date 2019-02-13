Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Логинов: на Олимпиаде представлял, что зрители болеют за меня, а не за корейца

Логинов: на Олимпиаде представлял, что зрители болеют за меня, а не за корейца
Другие / Прочие виды спорта

19-летний российский сноубордист Дмитрий Логинов, выигравший два золота на чемпионате мира в Парк-Сити (США), рассказал о деталях своих выступлений.

«Когда едешь по трассе, то тренеров, конечно, не слышно. Но они очень переживают, поэтому не могут спокойно и молча наблюдать за заездами.

Что касается зрителей, то на чемпионате мира в США болельщиков было не так много. Совсем другое дело — Олимпийские игры. Мне выпало ехать с корейским спортсменом, который в итоге завоевал серебро. Его здорово поддерживали зрители, но я просто представил, что они болеют за меня. Сразу стало полегче.

На самом деле зрители не очень мешают, даже если они так болеют за твоего соперника. Но вот когда ты финишируешь и чувствуешь, что вокруг много зрителей, что они тебя поддерживают, это очень классно», — цитирует Логинова ТАСС.

Сноубордист Логинов стал обладателем исторического достижения
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент