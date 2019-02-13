Сильченко и Федотов представят Россию на мировой серии по хайдайвингу

В 2019 году мировая серия Red Bull Cliff Diving включила в себя семь этапов мировой серии, в ходе которых мужчины и женщины из 18 стран поборются за чемпионское звание. Россию на соревнованиях будут представлять воронежские хайдайверы Артём Сильченко и Никита Федотов.



Три совершенно новых этапа, олимпийский призёр в списке постоянных участников и прыжки в воду с голых скал на трёх из семи этапов – все это ждёт в наступающем сезоне участников мировой серии по прыжкам в воду с экстремальных высот Red Bull Cliff Diving. Спортсмены будут прыгать в воду с высоты 27 метров и развивать скорость свыше 85 км/ч, не имея при этом никаких средств защиты.



В этом году этапы мировой серии впервые пройдут в Эль-Нидо на острове Палаван (Филиппины), в Дублине (Ирландия) и Бейруте (Ливан). Кроме того этапы примут: Италия, Португалия и Босния и Герцеговина, а завершится сезон в сентябре прыжками на фоне знаменитого музея Гуггенхайма в Бильбао (Испания).