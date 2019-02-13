Дорофеев: очень рад за Мурашова — он победил, несмотря на травмы

Тренер спринтерской группы сборной России Дмитрий Дорофеев прокомментировал высокий уровень конкуренции и выступление своих подопечных на минувшем чемпионате мира по конькобежному спорту в Инцелле (Германия).



«Если говорить о чемпионате мира в Коломне, то те победы уже в прошлом. И сравнивать эти чемпионаты сложно. Меняются поколения, сейчас новый олимпийский цикл. Посмотрите, как добавили японцы и голландцы. На тех же 500 м спортсмен легко может быть как восьмым, так и третьим. В спорте реально имеет значение и удача, и везение.



А каким бы ни было преимущество одного спортсмена над остальными три года назад, нельзя думать, что это будет продолжаться 10 лет. У каждого своя история, своя мотивация и этим спорт прекрасен. Я очень рад за Руслана (Мурашов. – Прим. «Чемпионата»), у которого было столько болячек — и спина, и голеностоп, пропал прошлый сезон после 34,02. Вместе с тем никуда не уходят травмы, поскольку работаем мы на износ. Но он победил», — заявил Дорофеев в интервью «Команде России».

Конькобежец Мурашов принёс России первое золото ЧМ в Инцелле, победив на 500 м