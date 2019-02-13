Майгуров: мы можем провести Гонку чемпионов, но иностранцы вряд ли приедут

Член правления Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал решение исполкома Международного союза биатлонистов отклонить предложение о проведении Гонки чемпионов в Тюмени.



«Решение IBU принято с простой формулировкой «в связи с текущей ситуацией». Это продолжающееся расследование по допингу, временный статус СБР и другие факторы. Мы можем провести эти соревнования, но иностранные спортсмены вряд ли на них поедут без согласования IBU. К тому же IBU будет вправе предъявить нам претензии и даже штрафы. Это решение надо спокойно принять и своевременно подать заявку на следующий сезон.

Для развития международного сотрудничества я предложил тюменцам официально пригласить все зарубежные команды на первый снег в октябре. Многие страны испытывают проблемы со снегом, а Тюмень уже с 20 октября может предложить отличные условия для тренировок на снегу. Ни в одном другом месте в мире, даже в Финляндии и Норвегии, нет таких условий. После сбора можно для всех участников организовать удобный чартер в Скандинавию», — приводит слова Майгурова News.ru.

В декабре 2018 года состоялась рабочая встреча губернатора Тюменской области Александра Моора и президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва. На ней было принято решение, что СБР поддержит заявку Тюмени на проведение Гонки чемпионов.