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Гараничев: сегодня мне 31. Как же быстро летят года

Гараничев: сегодня мне 31. Как же быстро летят года
Другие / Биатлон

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке, российский биатлонист Евгений Гараничев, которому сегодня, 13 февраля, исполняется 31 год, опубликовал пост в «Инстаграме», посвящённый своему дню рождения.

«Сегодня 31 год. Как же быстро летят года», — написал Гараничев.

Пост доступен в «инстаграме» Евгения Гараничева.

Гараничев также является трёхкратным призёром чемпионатов Европы и многократным призёром этапов Кубка мира.

Евгений вошёл в состав сборной России на восьмой этап Кубка мира, который стартует в Солт-Лейк-Сити (США) 14 февраля.

Расписание стартов в Солт-Лейк-Сити
14 февраля – спринт (женщины).
15 февраля – спринт (мужчины).
16 февраля – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
17 февраля – сингл-микст и смешанная эстафета.

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