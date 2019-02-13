Маковеев: Логинову однозначно стоило ехать на этапы Кубка мира в Канаду и США

Бывший российский биатлонист Андрей Маковеев оценил целесообразность проведения этапов Кубка мира в Северной Америке и прокомментировал решение Александра Логинова выступить за океаном.

«Всегда на этапах в Канаде и США были трудности, проблемы с переездом, оружием, логистикой. С погодой также сложно, когда я участвовал тоже было холодно. Это повторяющиеся проблемы из года в год, но развитие биатлона требует проведения этапов в дальних странах. Тяжело сказать, насколько это оправданно. Зрителей там немного, может быть, стоит популяризировать там биатлон через Кубок IBU, но это будет очень затратно для команд, никто не приедет. Тяжело сказать однозначно по поводу этих этапов, биатлон развивается, он интересен, но и для спортсменов такие временные перепады дискомфортны.



Там достаточно быстро акклиматизируются спортсмены, если правильно её проводить. Нужно лечь спать именно по новому графику, тогда биатлонист за три-четыре дня уже входит в режим. Что касается обратной акклиматизации, то она наслаивается на предыдущую, поэтому здесь становится сложнее, требуется около двух-трёх недель. Если это время есть до основных стартов, то ничего страшного в поездке в Америку нет.



Раз Александр Логинов борется за высокие места в общем зачёте, то ему однозначно стоило ехать туда, что он и сделал. Он находится в хорошей форме, сейчас главное — не заболеть, нужно следить, чтобы никаких вирусных инфекций рядом со спортсменами не было, в самолёте надо поберечься», — цитирует Маковеева Sport24.

Восьмой этап Кубка мира стартует в Солт-Лейк-Сити (США) завтра, 14 февраля. В общем зачёте Кубка мира Логинов занимает второе место.

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