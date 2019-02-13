Мурашов: с Кулижниковым у нас здоровая конкуренция — знаем друг друга с детства

Чемпион мира по конькобежному спорту Руслан Мурашов рассказал о взаимооотношениях с действующим рекордсменом мира на дистанции 500 м Павлом Кулижниковым.



«У нас с Кулижниковым конкуренция здоровая, с улыбкой на лице, с детства вместе работаем. Я был очень счастлив золоту, потому что ещё на предолимпийском чемпионате мира в Корее чувствовал, что могу выиграть, но из-за сбоя не смог этого сделать.



Сейчас всё прошло идеально. Не думаю, что на Пашу давит бремя лидера. Он не новичок в этом спорте, действующий рекордсмен мира. Он справится», — цитирует Мурашова «Р-Спорт».

На минувшем чемпионате мира в Инцелле (Германия) Руслан завоевал золотую медаль на дистанции 500 метров. Кулижников является трёхкратным чемпионом мира.