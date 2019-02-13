Биатлонистка Цыплухина стала 3-й в индивидуальной гонке на олимпийском фестивале

Российская биатлонистка Софья Цыплухина завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на Европейском юношеском зимнем олимпийском фестивале, который проходит в Сараево (Босния и Герцеговина).



Золото выиграла француженка Ноэми Ремонна. Серебряным призёром стала представительница Швейцарии Леа Майер.



Биатлон. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево

Индивидуальная гонка. Девушки

1. Ноэми Ремонна (Франция) — 38.17,4 (1).

2. Леа Майер (Швейцария) — +2,9 (2).

3. Софья Цыплухина (Россия) — +41,5 (2)...

7. Анастасия Зенова (Россия) – +1.55,3 (4)...

27. Александра Никульшина (Россия) – +4.14,8 (7)...

30. Дарья Малышкина (Россия) – +4.30,6 (7).

Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Сараево продлится до 16 февраля.