Биатлонистка Цыплухина стала 3-й в индивидуальной гонке на олимпийском фестивале

Российская биатлонистка Софья Цыплухина завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на Европейском юношеском зимнем олимпийском фестивале, который проходит в Сараево (Босния и Герцеговина).
Золото выиграла француженка Ноэми Ремонна. Серебряным призёром стала представительница Швейцарии Леа Майер.
Биатлон. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево
Индивидуальная гонка. Девушки
1. Ноэми Ремонна (Франция) — 38.17,4 (1).
2. Леа Майер (Швейцария) — +2,9 (2).
3. Софья Цыплухина (Россия) — +41,5 (2)...
7. Анастасия Зенова (Россия) – +1.55,3 (4)...
27. Александра Никульшина (Россия) – +4.14,8 (7)...
30. Дарья Малышкина (Россия) – +4.30,6 (7).
Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Сараево продлится до 16 февраля.
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