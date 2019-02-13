Зубкова обвинили в «рейдерском захвате Федерации бобслея России»

Старший тренер сборной Москвы по бобслею Олег Соколов обвинил бывшего главу Федерации бобслея России Александра Зубкова в подделке документов организации в 2018 году.



«Зубков подделал протоколы собрания нашей федерации, и мы это докажем. Он якобы провёл собрание федерации, о котором никто не знал. По итогам этого собрания исключил нескольких людей из членов федерации, а меня исключил из правления.



Такие решения значатся в поддельном протоколе этого собрания. Мы об этом узнали накануне выборной конференции, которая 17 июля 2018 года переизбрала Зубкова президентом федерации. Поэтому я не смог стать делегатом конференции.



Например, федерация Ленинградской области голосует за Зубкова, а в ней всего один спортсмен. А федерации Башкирии, Москвы и Красноярского края – это 70% спортсменов. Но их представители не могли голосовать на конференции по разным причинам. А проголосовали за избрание Зубкова федерации, которые представляют лишь 30% спортсменов. Можно сказать, что произошел рейдерский захват Федерации бобслея России», — цитирует Соколова «Советский спорт».



Напомним, 16 января Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) на два года отстранила Зубкова от любой деятельности, связанной с бобслеем.



По этой причине 22 января Зубков покинул пост президента Федерации бобслея России до окончания дисквалификации.



Ранее комиссия МОК признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты на Олимпиаде в Сочи, где Александр завоевал две золотые медали.

Зубков признан олимпийским чемпионом Сочи на территории России