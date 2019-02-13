«Калашников Спорт» станет оператором спортивных любительских стартов в Удмуртии

Концерн «Калашников» и правительство Удмуртии подпишут документ о создании оператора спортивных любительских стартов — «Калашников Спорт» в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает сайт Калашников Media.

«Калашников Спорт» — это новое направление сотрудничества между правительством Удмуртской Республики и концерном, целью которого является вовлечение людей всех возрастов в занятия спортом через организацию любительских стартов. Мероприятия будут проводиться по мировым стандартам качества и сервиса», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«У „Калашникова“ довольно долгая история отношений с профессиональным спортом. В прошлом году мы зашли на территорию любительского спорта, когда организовали и провели зимний и летний „Калашников биатлон фест“. Мы получили большой отклик среди участников, соревнования посетили не только жители Удмуртии, но и любители биатлона из более чем 10 регионов. Всё это позволило задуматься о масштабировании этой истории и проведении таких соревнований в других городах России», — отметил Владимир Дмитриев, генеральный директор концерна «Калашников».

Помимо организации и проведения различных стартов «Калашников Спорт» будет также помогать спортсменам в подготовке: вести статистику, привлекать экспертов, проводить мастер-классы и т. д. Все события будут сопровождаться разнообразной развлекательной программой для болельщиков и зрителей.

Руководитель спортивных проектов концерна «Калашников» Иван Черезов отметил, что новый проект призван повысить уровень вовлечённости населения Удмуртии в занятия такими дисциплинами, как бег, триатлон, биатлон, лыжные гонки, стрельба, киберспорт. Спортивные мероприятия рассчитаны на участников с различным уровнем подготовки: от любителей до профессионалов.