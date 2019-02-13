Норвежец Коксвик назначен врио генерального секретаря IBU

Норвежец Альф Коксвик назначен временно исполняющим обязанности генерального секретаря Международной союза биатлонистов (IBU). Функционер вступит в должность 1 марта.

В 2000-2008 годах Коксвик занимал должность генерального секретаря Федерации биатлона Норвегии, а последние два года находился на посту министра спорта страны.

С 2008 года норвежец руководит собственной консалтинговой компанией. В последние годы Коксвик активно занимается строительством биатлонных объектов, поддержкой молодёжи, а также организацией спортивных мероприятий.

1 февраля с поста исполняющего обязанности генерального секретаря организации ушёл Мартин Кухенмайстер, который сменил на этой должности Николь Рёш, в отношении которой ведётся расследование по делу о причастности к коррупционным схемам.