СБР опротестует решение IBU о запрете спонсорского контракта на 100 млн рублей

Союз биатлонистов России (СБР) рассматривает возможность подачи апелляции на решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) не ратифицировать спонсорское соглашение СБР, которое предусматривает выплату 100 млн рублей за три года.



В конце прошлого года СБР заключил с компанией, представляющей интересы бренда «Париматч», спонсорский контракт на три года на общую сумму 100 млн рублей. Официальный отказ в ратификации договора СБР получил по итогам заседания исполкома IBU 31 января. Президент СБР Владимир Драчёв 8 февраля написал письмо президенту IBU Оле Далину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. По информации «Чемпионата», ответ планируется дать на очередном заседании исполкома только через месяц – во время чемпионата мира в Эстерсунде 11 марта.



Правила IBU позволяют в случае несогласия с решениями организации подавать апелляции в арбитражный суд IBU. В пределах юрисдикции IBU решения арбитражного суда окончательные. «Если нам не удастся прийти к устраивающему обе стороны решению, то мы, безусловно, будем подавать апелляцию в арбитраж. Дело вопиющее. Если мы его просто так проглотим, с нами и дальше будут так обращаться. Это своего рода красная линия», — заявил «Чемпионату» первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Российскому биатлону не дают подписать спонсора на 100 млн. Это вообще как? Зато землякам президента Международной федерации всё можно. «Это вопиющее дело, проглатывать нельзя», — говорят в России. Что делать?