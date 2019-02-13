Представлены специальные призы от Swarovski для призёров лыжного ЧМ в Зеефельде

Организаторы чемпионата мира по лыжным видам спорта, который пройдёт в Зеефельде (Австрия) с 20 февраля по 3 марта, представили специальные призы «Жемчужина Альп» для победителей и призёров соревнований, а также для спортсменов, вошедших в топ-6.

Сегодня, 13 февраля, официальный партнёр соревнований Stora Enso и официальный поставщик турнира, знаменитая ювелирная компания Swarovski Kristallwelten, совместно с Австрийской федерацией лыжных видов спорта показали публике трофей, разработанный архитектором Кристофом Хаасом.

Приз «Жемчужина Альп» сочетает в себе натуральное дерево с кристаллами Swarovski золотого, серебряного и бронзового цвета. По задумке организаторов, трофей должен символизировать уникальный горный ландшафт Тироля.

Фотографию трофея можно увидеть на странице Swarovski Kristallwelten в "Инстаграме".

«Почётные призы для чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде с кристаллами Swarovski — это трофеи с высокой символической ценностью. Возможность продемонстрировать восхищение высокими спортивными достижениями на этом пути, а также вручить эти призы спортсменам, предоставив им яркое напоминание об этих великолепных соревнованиях в Зеефельде, — большая честь для нас», — приводит слова управляющего директора Swarovski Штефана Иссера официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Отметим, что организаторы приготовили более 160 призов, которые будут вручены на церемонии награждения в центре города.