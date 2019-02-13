Параллельный слалом заменит альпийскую комбинацию на ЧМ по горнолыжному спорту

Соревнования в альпийской комбинации будут исключены из программы чемпионатов мира по горнолыжному спорту и заменены соревнованиями в параллельных дисциплинах (параллельный слалом и гигантский параллельный слалом), сообщает Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Решение было принято советом FIS в сегодня, 13 февраля, по предложению исполкома. Изменения коснутся программы чемпионата мира по горнолыжному спорту 2021 года в Кортина-д’Ампеццо (Италия).

В дальнейшем планируется внедрить эти изменения в программу Олимпийских игр. Для дальнейшего продвижения этой дисциплины в программу горнолыжных соревнований рабочая группа будет учитывать телевизионный рейтинг параллельного слалома, а также проанализирует формат альпийской комбинации.