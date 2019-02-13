Антидопинговая лаборатория в Хельсинки самостоятельно прекратила работу

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявило, что лаборатория в Хельсинки (Финляндия) уведомила организацию о желании самостоятельно приостановить работу, до тех пор пока не завершит план по переезду в новое здание и переводу под новую руководящую организацию, сообщает официальный сайт ВАДА.

Соответственно, ВАДА согласилось приостановить аккредитацию хельсинкской лаборатории с 15 февраля 2019 года. В течение периода прекращения работы лаборатория не сможет проводить любые тестирования для антидопинговых целей.

Отметим, поскольку приостановка работы лаборатории в Хельсинки не связана с проблемой аналитики или соответствия, она может подать заявление на восстановление статуса после завершения перевода в новое место.