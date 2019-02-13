Щербакова лидирует после короткой программы на Европейском олимпийском фестивале

Российская фигуристка Анна Щербакова лидирует после короткой программы на Европейском юношеском олимпийском фестивале зимних видов спорта в Сараево (Босния и Герцеговина).

Действующая чемпионка России возглавила турнирную таблицу с результатом 72,57 балла. Второе место занимает итальянка Лукреция Беккари (58,91), уступившая подопечной Этери Тутберидзе 13,66 балла. На текущем третьем месте располагается украинская фигуристка Анастасия Архипова (58,58).

Фигурное катание. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево, Босния и Герцеговина

Девушки, короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 72,57.

2. Лукреция Беккари (Италия) — 58,91.

3. Анастасия Архипова (Украина) — 58,58.

4. Алина Урушадзе (Грузия) — 55,99.

5. Ева-Лотта Киибус (Эстония) — 54,21.

6. Анаис Корадуччи (Швейцария) — 52,50.

Произвольная программа состоится завтра, 14 февраля, и начнётся в 14:25 по московскому времени.